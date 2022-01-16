سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 272 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 وفيات .
وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 50,984، فيما بلغ عدد المتعافين 40,329.
بوابة العرب
كورونا في السودان.. تسجيل 272 إصابة جديدة
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سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 272 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 وفيات .
سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 272 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 وفيات .