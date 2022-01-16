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الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السودان.. تسجيل 272 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 272 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 وفيات .
وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 50,984، فيما بلغ عدد المتعافين 40,329.

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