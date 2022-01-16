كورونا في السودان.. تسجيل 272 إصابة جديدة

الأحد 16/يناير/2022 - 03:07 ص

سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 272 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 وفيات .

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 50,984، فيما بلغ عدد المتعافين 40,329.