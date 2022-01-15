سامح توما يشارك في مسلسل "بيوت من ورق"

السبت 15/يناير/2022 - 08:33 م

يشارك الفنان الشاب سامح توما فى مسلسل "بيوت من ورق" بطولة النجمة سوزان نجم الدين الذى يواصل صناعه التصوير على قدم وساق حتى الانتهاء منه سريعًا.

وأكد سامح أنه سافر إلى العاصمة اللبنانية بيروت من أجل تصوير مشاهده فى المسلسل، مشيرًا أن العمل سوري لبناني ويتم تصويره حاليًا هناك.

وأضاف أنه سعيد بالمشاركة فى العمل خاصة أن الفنانة سوزان نجم الدين متميزة فى أعمالها وتجسد أدوارها ببراعة وإضافه كبيرة له كما أشاد بالنجوم المشاركين فى المسلسل لافتًا إلى أن الجمع بين كوكبة الفنانين من سوريا ولبنان سيفيد العمل كثيرًا وسوف يكتسب خبرات منهم جميعًا.

من ناحية أخري تجسد الفنانة سوزان نجم الدين فى المسلسل شخصية "جيجى" والتي تعمل استايليست لها براند باسمها، وهي سيدة قوية ومتماسكة، وتتعرض للخيانات والغدر والسرقات والعنف والخطف خلال الأحداث.

وتحمل الشخصية العديد من التقلبات، فهى النصف الأول من الأحداث تكره الرجال ككل، ولكن في النصف الثانى تقع في قصة حب عظيمة ولكن مستحيلة.

يشار إلى أن مسلسل "بيوت من ورق" يشارك في بطولته يوسف الخال وطونى عيسى وداليدا خليل يوسف حداد وفادى حداد ومجموعة كبيرة من سوريا ولبنان وإخراج أسامة الحمد.

يذكر أن سامح توما حقق نجاحًا كبيرًا بمشاركته فى فيلم "200 جنيه" الذى دارت أحداثه حول ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه، يرصد رحلتها بمجرد إصدارها، وانتقالها من شخص لآخر، ومدى تأثيرها على حياتهم، وشارك فى بطولة الفيلم كلا من أحمد السقا، اسعاد يونس، أحمد آدم، أحمد رزق، خالد الصاوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، ملك قورة، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله، ومن إخراج محمد أمين.