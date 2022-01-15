بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢

السبت 15/يناير/2022 - 07:06 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢وخسر منتخب مصر المباراة الافتتاحية بنتيجة ١-٠ أمام منتخب نيجريا بينما تعادل منتخب غينيا بيساو أمام السودان.

موعد مشاهدة مباراة مصر ضد غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويسعى كيروش المدير الفني لمنتخب مصر للفوز على غينيا بيساو للرد على غضب الوسط الرياضي المصري والمطالبات برحيله بسبب الخسارة والأداء أمام منتخب نيجريا.

ويعتمد منتخب مصر على تشكيل مكون من في حراسة المرمى: محمد الشناوي وخط الدفاع عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف وفي خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، عبد الله السعيد بينما يقود خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢