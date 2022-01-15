كورونا بالدول العربية: السعودية أكثر الإصابات.. والبحرين صفر وفيات

السبت 15/يناير/2022 - 04:50 م

تصدرت المملكة العربية السعودية اليوم السبت أكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات اليومية بفيروس كورونا، فيما لم تسجل البحرين أية وفيات متعلقة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5281 إصابة جديدة بإجمالي 609 آلاف و953 حالة، وتعافي 2996 حالة جديدة بإجمالي 561 ألفا و542 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و905 حالات عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 2241 حالة جديدة، كما تعافت 1182 حالة إضافية ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 284 ألفا و60 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1397 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة متعلقة بالفيروس.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3116 إصابة جديدة بإجمالي 802 ألف و181 حالة، و3 وفيات جديدة بإجمالي 2188 حالة، و‌1182 حالة شفاء جديدة بإجمالي 759 ألفا و213 حالة.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه تم تسجيل 8 وفيات، و332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و310 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 2477 إصابة جديدة، و5 وفيات، وتماثل 335 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و110 آلاف و683 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و242 حالة، والشفاء إلى مليونين و69 ألفا و459 حالة بنسبة 98%.

وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ عددهم 10 آلاف و591 شخصا، بإجمالي 8 ملايين و837 ألفا و918 شخصا.