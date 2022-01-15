إخماد حريق نشب بشدات خشبية بقواعد إنشاء القطار السريع بالبدرشين

السبت 15/يناير/2022 - 01:35 م

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في إخماد حريق نشب بشدات خشبية بقواعد إنشاء القطار السريع بجوار الطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة، دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بشدات خشبية بقواعد إنشاء القطار السريع بجوار الطريق الأوسطيي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.