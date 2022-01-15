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السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

السكة الحديد : إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة وأبو النمرس 4 أيام

الهيئة القومية لسكك
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
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اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم  إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة/ أبو النمرس بخط القاهرة / السد العالي لمدة اربعة ايام من صباح يوم الإثنين الموافق 17/1/2022 حتى صباح يوم الخميس 20/1/2022 وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا .
وللتيسير على جمهور الركاب سوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة .
وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة 
واذ نشكر السادة الجمهور حسن تعاونهم معنا
 

نظراً للأعمال الجاري تنفيذها  لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الإستيعابية والسيوله المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري  .
 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الجيزة ابو النمرس القاهرة