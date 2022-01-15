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السبت 15 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

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القوي العاملة: تعيين 699 شابا منهم 22 "قادرون باختلاف" بالسويس

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس عن تعيين  699  من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى  ، منهم 22  شاباً " قادرون باختلاف " من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1328  باحثا عن عمل، منهم 40 " قادرون باختلاف ". 
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان ، إنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صرفت المديرية  منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت  29 ألف جنيه  لـ 10 عمال من المسجلين بالإدارة ، واستكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 183 عاملاً مسجلاً بواقع 91 ألفاً و 500 جنيه ، فضلاً عن استخراج 675 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .
وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر  الماضي- إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 56 شكوى فردية، تم تسوية 7  شكاوى منها ودياً ، وتحويل 10 منها للمحكمة العمالية، و23  شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لأجنبي .
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 261 منشأة ، وتم تحرير 22 محضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 15 حملة  تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 15 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير محضر لمنشأة مخالفة ، وتم عقد لجنة خماسية.

شباب الخريجين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس العمالة غير المنتظمة