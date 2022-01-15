أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم السبت 15 يناير 2022

السبت 15/يناير/2022 - 08:10 ص

واصلت أسعار الحديد والأسمنت استقرارها فى الأسواق فى بداية تعاملات اليوم السبت.

وسجل أقل سعر للأسمنت 875 جنيها في أقل سعر لطن الأسمنت اليوم، ويصل 1000 جنيها في مصانع أخرى، فيما يصل للمستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيها وأعلى سعر للمستهلك يصل 1150 .

وتبيع مصانع الدرفلة المعتمدة على البيليت طن الحديد تسليم أرض المصنع بسعر يتراوح بين 13800 إلى 14000 ألف جنيها، أما سعر الحديد في مصانع الدورة المتكاملة يتراوح بين 14900 إلى 15000 جنيها تسليم أرض المصنع.

كما تستقبل الموانئ الأسبوع القادم 150 ألف طن بيليت من أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي من شأنه الاسهام في خفض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة وكانت وزارة الصناعة قد قررت في نوفمبر 2021، إيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.