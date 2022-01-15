خلود زهران عن وفاة وائل الإبراشي بخطأ طبي: حسبي الله ونعم الوكيل

السبت 15/يناير/2022 - 03:40 ص

علقت الإعلامية خلود زهران، عن ما تردد عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي نتيجة خطأ طبي.

وكتبت عبر حسابها على انستجرام: "أخر يوم لينا في البرنامج قلتيلي أنتي كنتي من أهم المكاسب ليا السنة دي.. الحقيقة أنت مكسب وإضافة لأي حد يعرفك، مش قادرة أتخيل إنه خلاص كده، مش هنشوفك تاني، محدش فينا يغلى على ربنا، لكن الواحد كل ما يفتكر قلبه يوجعه، واللي يوجع أكتر الكلام اللي بنسمعه عن وفاتك، حسبي الله ونعم الوكيل لو كان فعلا الكلام ده حقيقي وكنت ضحية لإهمال طبي!، والشخص غير مسئول، ربنا يرحمك يا أستاذنا وعمري ما هنساك".