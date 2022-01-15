اليوم.. محاكمة محامي دشنا المتهم بقتل شخص والشروع في قتل آخرين

السبت 15/يناير/2022 - 06:25 ص

تنظر محكمة جنايات قنا، محاكمة "بسام.ح" محامى دشنا والمتهم بقتل شخص والشروع فى قتل اثنين بعد تسليم سلاح الجريمة.

وشمل اسماء المتهمين بالقضية كلا من "محمد.ح"هارب، و"بسام.ح" محبوس ويعمل محامي، و"حازم.س"هارب، و"وائل.م" هارب حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.

وكشف أمر إحالة المتهم وثلاثة آخرين هاربين لمحكمة الجنايات، بأنهم بدائرة دشنا بمحافظة قنا قتلوا المجني عليه محمد الخضري فخري عمدا مع سبق الاصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله واعدوا المتهمين من الاول حتي الثالث لهذا الغرض اسلحة نارية وهي بنادق آلية وما أن ظفروا به حتي أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق حال تواجد المتهم الرابع وائل علي مسرح الجريمة للشد من أزرهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

واضاف أمر الاحالة، بأن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهما محمود الخضري وجيهان شقيقته عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وتوجههوا الي المكان الذي ايقنوا سلفا ذهابهما إليه وما أن ظفروا بهما حتي أطلقوا صوبهما وابلا من الأعيرة النارية فحدثت إصابتهما الواردة بتقرير الطب الشرعي والتقرير الطبي، قاصدين من ذلك قتلهما وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج وتجمهر الأهالي حال تواجد المتهم الرابع وائل مسرح الجريمة للشد من أزرهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة بأن المتهمين من الاول وحتي الثالث وهم محمد وبسام وحازم، أحرز كل منهم سلاحًا ناريا مششخنا "بندقية آلية سريعة الطلقات "حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه واحرزوا أيضًا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر.