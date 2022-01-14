24 يناير.. المعهد الفرنسي بالإسكندرية يناقش كتاب دكتور أحمد يوسف بحضور القنصل العام

الجمعة 14/يناير/2022 - 11:56 م

يستضيف المعهد الفرنسي بالإسكندرية الدكتور أحمد يوسف مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس لمناقشة كتابه الاخير "بوشار، مكتشف حجر رشيد الذي لا نعرفه، يوم ٢٤ يناير، بحضور منينا جابو جانبوراوي مديرة المعهد، وحمد نهاد قنصل فرنسا العام بالإسكندرية.

ويناقش مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس كتابه الاخير أيضا بالمعهد الفرنسي بالقاهرة يوم ٣١ يناير بحضور سفير فرنسا لدي مصر مارك باريتي والسفيرة سيريناد جميل والمستشار الثقافي دافيد رينييه.

وتأتي مناقشة الكتاب في إطار الاحتفال بمرور ٢٠٠ سنة على اكتشاف شامبليون لرموز الهيروغليفية عام ١٨٢٢ ووفاة بوشار مكتشف الحجر في نفس السنة.