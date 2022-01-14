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السبت 15 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ثقافة

24 يناير.. المعهد الفرنسي بالإسكندرية يناقش كتاب دكتور أحمد يوسف بحضور القنصل العام

دكتور أحمد يوسف
دكتور أحمد يوسف
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يستضيف المعهد الفرنسي بالإسكندرية الدكتور  أحمد  يوسف   مدير  مركز  دراسات الشرق الأوسط في باريس  لمناقشة كتابه الاخير "بوشار، مكتشف حجر رشيد الذي لا نعرفه، يوم ٢٤ يناير، بحضور منينا جابو جانبوراوي مديرة المعهد، وحمد نهاد قنصل فرنسا العام بالإسكندرية.

ويناقش مدير  مركز  دراسات الشرق الأوسط في باريس  كتابه الاخير أيضا بالمعهد الفرنسي بالقاهرة  يوم ٣١ يناير بحضور سفير فرنسا لدي مصر مارك باريتي والسفيرة سيريناد جميل والمستشار الثقافي دافيد رينييه.

وتأتي مناقشة الكتاب في إطار الاحتفال بمرور ٢٠٠ سنة على اكتشاف شامبليون لرموز الهيروغليفية عام ١٨٢٢  ووفاة بوشار مكتشف الحجر في نفس السنة.

المعد الفرنسي بالإسكندرية أحمد يوسف مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس بوشار مكتشف حجر رشيد الذي لا نعرفه السفير مارك باريتى سفير فرنسا بالقاهرة