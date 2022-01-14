31 يناير.. المعهد الفرنسي بالقاهرة يناقش كتاب دكتور أحمد يوسف بحضور السفير

الجمعة 14/يناير/2022 - 11:08 م

يستضيف المعهد الفرنسي بالقاهرة الدكتور أحمد يوسف مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس لمناقشة كتابه الاخير "بوشار، مكتشف حجر رشيد الذي لا نعرفه" يوم ٣١ يناير بحضور سفير فرنسا لدي مصر مارك باريتي والسفيرة سيريناد جميل والمستشار الثقافي دافيد رينييه.

ويأتي مناقشة الكتاب في إطار الاحتفال بمرور ٢٠٠ سنه علي اكتشاف شامبليون لرموز الهيروغليفية عام ١٨٢٢ ووفاة بوشار مكتشف الحجر في نفس السنة.

كما يسبق هذه المناقشة بالإسكندرية يوم ٢٤ يناير جلسة عن الكتاب بحضور محمد نهاد قنصل فرنسا العام بالإسكندرية ونينا جابو جانبوراوي مديرة المعهد الفرنسي بالأسكندرية.