صوت الناس.. أهالي نجع حسين بسوهاج يستغيثون بوزير الاتصالات لإدخال خدمة الانترنت

الجمعة 14/يناير/2022 - 09:10 م

وصلت رسالة إلى صوت الناس من أهالي نجع حسين بسوهاج يستغيثون فيها بوزير الاتصالات من أجل دخول خدمة الواي فاي من الشركة المصرية للإتصالات لمنازلهم.

وقال أحد الأهالي ويدعى بخيت سعد ابراهيم إن المنطقة التي يسكن بها وهي نجع حسين علي مركز طهطا بسوهاج لايوجد فى نصف المنطقة خدمة الانترنت الأرضي التابع لشركة المصرية للاتصالات ،وأنهم تقدموا لدخول الخدمة إلى المنطقة إلا أنه لم يتم الرد عليهم ،مشيرا إلي أنهم لا يحتاجون الانترنت من أجل اللعب بل من أجل دراسة أولادهم ومذاكرتهم خاصة في ظل وجود الدراسة أونلاين والاعتماد على المعلومات عبر الانترنت .

وطالب الأهالي الوزير والشركة المصرية للاتصالات بسرعة حل المشكلة والاستجابة لمطالبهم.

للتواصل مع الحالة: 01123355028