فيديو.. هدى جمال عبد الناصر تكشف أسرار ما قبل خطاب التنحي

الجمعة 14/يناير/2022 - 08:31 م

كشفت الدكتورة هدى جمال عبدالناصر، عن أسرار ما قبل خطاب تنحي الزعيم جمال عبد الناصر بعد نكسة 1967.

وقالت " هدي عبد الناصر "، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إن والدها لم يخبر أحد بنيته التنحي بعد نكسة 1967 ولم يكن يتحدث مع أحد معهم خلال تلك الفترة.

وأردفت أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أعاد النظر في مجمل الأوضاع بأكملها بعد نكسة 1967، وحدثت مناقشات داخل مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا حول ذلك الأمر.

وأشارت هدى جمال عبد الناصر إلى أن مجلس الأمة «البرلمان» اجتمع في منزل والدها بعد نكسة 1967 حينها.