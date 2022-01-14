محمد محسن: مصر أبهرت العالم بتنظيم النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم 2022

الجمعة 14/يناير/2022 - 03:42 م

أكد محمد محسن المدرب والحكم الدولي المحترف والمستشار الإعلامي للاتحاد المصري لكمال الأجسام، أن نجاح مصر في عقد منتدى شباب العالم تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة شباب من 196 دولة من جميع أنحاء العالم، وأن مصر وشبابها أبهرت العالم بتنظيم المنتدى هذا العام رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بداية من حفل الافتتاح مرورا بالورش التمهيدية والجلسات والموضوعات التي تم مناقشتها خلال أيام المنتدى نهاية بحفل الختام الاسطوري في النص التذكاري لإحياء الإنسانية.

وقال “محسن” إن منتدى شباب العالم يمثل جمعًا للعديد من شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام من مصر أرض السلام إلى العالم أجمع.

وأضاف الحكم الدولي في كمال الأجسام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستمع جيدًا للشباب من مختلف الجنسيات، ويتبنى القضايا التي يطرحونها، ويحولها من أفكار إلى سياسات تطبَّق على أرض الواقع وهو ما يعكس إيمان الرئيس بأهمية وقيمة دَور الشباب في تحقيق تنمية المجتمعات وتقدمها، وضرورة الاستماع جيدًا لأفكارهم ومقترحاتهم.

وأوضح محسن، أن منتدى شباب العالم يعد فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، من خلال مشاركاتهم ومداخلاتهم خلال الفعاليات، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة ما يجعله فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه يعد فرصة للتعرُّف على مجموعة متنوعة من الشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم.

وأشاد محمد محسن بما صدر من توصيات عن منتدى شباب العالم، ومنها إعلان عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني والتنسيق بين الجهات المسئولة بإنشاء جهة حاضنة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة وعقد قمة لمؤسسات التمويل الدولية والمانحين لبحث مساعدة المجتمعات الفقيرة، ومشاركة الشباب في قضايا التغير المناخي، والعمل على النشر والتعريف بقضايا الموارد المائية على المستوى الإقليمي والدولي ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019 ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة.