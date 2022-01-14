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الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 14 يناير 2022

الخضراوات
الخضراوات
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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 يناير 2022، حيث تتراوح سعر الطماطم بين 2 و4 جنيهات، والبطاطس 3 إلى 6 جنيهات، والبصل 1.5 إلى 3.5 جنيه.

وبلغ سعر الكوسة نحو 5.5 جنيه للكيلو، ووصل سعر الجزر “بدون عروش” إلى 3 جنيهات، وتراوحت الفاصوليا الخضراء بين 3.5 و5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي 2 و4 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي صوب 6 جنيهات، والفلفل رومي صوب 6 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 12 جنيها، والملوخية 2.5 و5.5 جنيه، والخيار الصوب 5.5 جنيه، والخيار البلدي 2.5 و4.5 جنيه.

وسجلت البامية إلى 13 جنيها للكيلو بارتفاع جنيهين، والبطاطا 4 جنيهات، والثوم تراوح بين 20 و30 جنيهاً للكيلو، واللفت سجل 1.25 جنيه. 

وتراوح سعر البرتقال  بين 2 و3.5 جنيه للكيلو، والجريب فروت من 5 إلى 8 جنيهات، والليمون البلدي من 7 إلى 13 جنيها، والتفاح المصري من 9 إلى 15 جنيها، والتفاح الأمريكي الإيطالي من 17 إلى 23 جنيها.

وتسجل 4 إلى 7 جنيهات بالنسبة للجوافة، والفراولة 10 إلى 15 جنيها، الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات، الرمان 4 إلى 7 جنيهات، الكاكا 9 إلى 15 جنيها.

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