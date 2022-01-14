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الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار العملات فى بداية تعاملات اليوم الجمعة 14 يناير 2022

عملات ارشيفية
عملات ارشيفية
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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة بعد تباينها امس الخميس  وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار ليسجل 15.66 جنيهًا للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر اليورو ليسجل 17.94 جنيهًا للشراء، 18.06 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.48 جنيهًا للشراء، 21.62 جنيهًا للبيع.

واستقر سعر اليوان الصيني ليسجل 2.46 جنيهًا للشراء، و2.47 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الفرنك السويسري ليسجل 17.16 جنيهًا للشراء، 17.28 جنيهًا للبيع، واستقر سعر 100 ين الياباني ليسجل 13.69 جنيهًا للشراء، 13.78 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيهًا للشراء، و4.19 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.80 جنيهًا للشراء، 52.25 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيهًا للشراء، و4.29 جنيهًا للبيع.

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