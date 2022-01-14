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الجمعة 14 يناير 2022
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البوابة ستار

هاني البحيري: سعيد بارتداء السيدة انتصار السيسي من أزيائي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي
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أعرب مصمم الأزياء هاني البحيري عن سعادته وفخره لارتداء السيدة انتصار السيسي من أزيائه خلال فعاليات منتدى شباب العالم 2022.

كما نشر هاني البحيري على حسابه عبر انستجرام: " لنا كل الشرف أن سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي أن ترتدي من أزياء هاني البحيري يشرفنا ويسعد بيت الأزياء المصري العالمي هاني البحيري أن يعلن عن مدى فخره عن تصميم الأزياء الخاص بسيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية  ، فخورين اننا جزء من الصناعة المصرية التي تحرص دائمًا حرم فخامة الرئيس أن تكون أغلب أزيائها بأيادي مصممين أزياء مصريين وتشجع وتدعم مصممي الأزياء الصغار والكبار ".

مصمم الأزياء هاني البحيري السيدة انتصار السيسي فعاليات منتدى شباب العالم 2022