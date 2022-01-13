الإسماعيلي يهزم سموحة في الجولة الأولى بكأس الرابطة

الخميس 13/يناير/2022 - 07:40 م

حقق فريق الاسماعيلي فوزا مهما في بداية مشواره بكأس الرابطة على حساب سموحة بالجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة كأس رابطة المحترفين باللقاء الذي جمعهما على استاد الاسكندرية اليوم الخميس.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 3 من بداية اللقاء ليمنح الدراويش 3 نقاط غالية يتصدر بها جدول المجموعة الثانية في كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة الأرجنتيني خوان براون التشكيل الذي يخوض به اللقاء وجاء كالتالي:

حارس مرمى: احمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد دسوقي – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحي.

خط الوسط: محمود دونجا – محمد مخلوف- محمد عبد السميع

خط الهجوم: سايكو كونتيه – عبد الرحمن مجدى.. محمد الشامى

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من عمر رضوان – مروان الصحراوى – عبد الله جمعة – عمر الوحش – محمد عادل – أحمد مدبولي – وجيه عبد الحكيم – أحمد أيمن – محمد عمار.

فيما أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة التشكيل والذي ضمن كلا من: الهاني سليمان في حراسة المرمى، رجب نبيل، احمد بيكهام، خالد عبد الفتاح، بهاء مجدى في خط الدفاع، احمد حمص، محمد كناريا، محمد عبد العاطي، عبد الكبير الوادى في الوسط، صديق اوجولا، فهد جمعة في الهجوم.