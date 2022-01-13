أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 13 يناير 2022

الخميس 13/يناير/2022 - 07:16 م

واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره مقابل الجنيه المصري، مساء تداولات اليوم الخميس 13 يناير 2022، اخر تعاملات في البنوك، وشركات الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري .

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر لبيع الدولار الامريكي في البنوك ( الأهلي المصري وبنك مصر) مسجلا 15.74 جنيهًا، و15.64 جنيهًا للشراء.

و بلغ متوسط سعر صرف الدولار 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، منها التجارى الدولى، الإسكندرية، القاهرة، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، HSBC، بلوم مصر، المصرف المتحد، عودة، المصري الخليجي، المشرق، والعربي الأفريقي.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

كما حافظ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على استقراره في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

بينما سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB أكبر البنوك الخاصة فى السوق المصرفي المصري ، جاء عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.