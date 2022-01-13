أحداثها مليئة بالرعب النفسي.. الكاتب يوسف عماد يشارك بروايته في معرض الكتاب

الخميس 13/يناير/2022 - 04:16 م

طرح الكاتب يوسف عماد روايته الجديدة "بيت القبرصي" فى الأسواق عن دار الرسم.

وقال يوسف: إنه من المقرر أن يشارك بها فى معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53.

وأضاف أن الرواية تدور أحداثها فى إطار ساخر وغموض ورعب نفسي.

وأشار أنها تحكي عن لعنة بيت القبرصي الذى يقوم بشراءه هشام حسن الوالي وهو شخص يعمل في ترميم المنازل القديمة وإعادة بيعها.

وتابع أن المنزل لم يكون رعب بشكله التقليدي ولكن الرعب بداخله يندرج تحت "الرعب النفسي" الذى يجسد لهشام كل مخاوفه وذكرياته القديمة.

يذكر أن يوسف عماد طرح خلال السنوات الماضية عدد من الروايات وهي: الساعي 2018، المبهج 2018 أيضًا، أربع عيون 2019 وفى عام 2020 صدرت روايته الرابعة "نسخة مرممة" وحققت نجاحًا كبيرًا.