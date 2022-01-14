افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لأطباء سكك حديد مصر

الجمعة 14/يناير/2022 - 10:46 م

في كلمته اليوم خلال افتتاح المؤتمر الدولي الطبي الثاني لأطباء سكك حديد مصر والذي شهد حضور لفيف من استاذة الجامعات المصرية و ممثلي الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وممثلي الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل، قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أرحب بكم جميعاً في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لشركة المركز الطبي لسكك حديد مصر والذي يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة ، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف من هذه الاحتفالية نود أن نرسل أسمي آيات الشكر والتقدير والإعزاز لكافة الأطقم الطبية المصرية الذين كانوا ولا زالوا خط الدفاع الأول فى مواجهة جائحة كورونا داعين الله تعالى أن يزيل الغمة وينعم بالشفاء علي كافة المصابين ويرحم من فارقونا ويحفظ شعبنا العظيم من كل مكروه وسوء .

وتابع : اليوم نشعر بالفخر ونحن نرى أمام أعيننا ثمار مجهوداتنا بالمركز الطبى لسكك حديد مصر وهو يقدم أفضل الخدمات الطبية وفقاً للمعايير الطبية الدولية .

وأشار الوزير إلى أن التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة ليجسد مدي ما وصلت إليه تقدم بكافة أقسامها حيث تم فتح عدد من الأقسام الجديدة وتطوير كافة الأقسام الموجودة فضلاً عن تطوير المعامل وإمدادها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية الحديثة وإدخال خدمات جديدة بالعيادات وإنشاء عدد من فروع الصيدليات لتوفير وصرف العلاج .

وأوضح أن ما تحقق من إعادة تشغيل مستشفى أبو زعبل وتخصيصها لحالات العزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد وتجهيزها لهو مثال آخر جديد على تطور الخدمات الطبية وسرعة التعامل مع الأزمات في وقت قياسي .

بالإضافة إلي إنشاء صيدلية جديدة بأبو راضى لخدمة العاملين بالورشة من أبناء السكة الحديد وعمل عيادات تخصصية بمحطات المترو .

ولأهلنا بصعيد مصر فقد تم تطوير المنطقة الجنوبية بالكامل وإدخال كافة الخدمات الطبية بها وإنشاء صيدليات لخدمتهم .

واضاف الوزير ان النقاط الثلاثة الأخيرة جاءت من نتائج الزيارات المختلفة بقطاعات السكك الحديدية حيث تخدم مستشفى أبوزعبل كافة العاملين بالسكك الحديدية و مواطني المنطقة وسيستمر التطوير لتقديم خدمات متميزة وكذلك تم تطوير الخدمات الطبية للعاملين في ورش كوم ابو راضى ببني سويف والمنطقة الجنوبية لتقديم اعلى مستويات الرعاية الطبية للعاملين وللمواطنين بهذه المناطق مشيرا الى ان كافة العاملين بوزارة النقل يتلقون الرعاية الطبية عن طريق المركز الطبي لسكك حديد مصر في ظل وجود اطقم طبية على اعلى مستوى وفي ظل الحوكمة والانضباط في تقديم الخدمات الطبية وفي ظل تسابق الجميع على اداء مهام وظيفته بكل انضباط

وتابع نحن داعمين لتطوير كافة قطاعات وهيئات وشركات وزارة النقل لتصبح في طليعة الهيئات بالدولة ولتقديم خدمة متميزة وآمنة ومتطورة للمواطن المصري

وقال الوزير في ختام كلمتي . أتوجه بخالص الشكر على حسن استماعكم مع خالص تمنياتي بالنجاح والتوفيق لمؤتمركم الموقر في تحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده والتي من شأنها دعم الجهود في المجال الطبي ومواكبة التطورات المتلاحقة في هذا المجال .ش