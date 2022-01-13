"رياضة النواب": تنظيم منتدى شباب العالم اتصف بالاحترافية

الخميس 13/يناير/2022 - 02:14 م

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن منتدي الشباب ، بعث رسالة للعالم أجمع ان مصر دولة تحتضن شبابها وتسعي دائما لتمكينهم ورفع قدراتهم وخبراتهم الحياتية .

وأكد رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس ، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب لا محدود وحريص علي منحهم الثقة باعتبارهم قادة المستقبل، وذلك ما كان واضحا في حضورهم جلسات المنتدي ومشاركتهم فى طرح وتبادل الآراء مع كبار المسئولين فى مصر والعالم، لوضع حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع الدولي .

وأشار الي ان اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإشراكهم فى حل القضايا والأزمات يعكس حرصه على خلقً جيل قادر على مواجهة المستقبل بكل ما يحمله من تطور، موضحا أن منتدى شباب العالم أصبح المنصة الحوارية الأهم للشباب للتعبير عن أرائهم وأفكارهم بمنتهى الشفافية .

واكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تنظيم منتدى شباب العالم اتصف بالاحترافية، كما أن هناك اعترافًا دوليًا بنتائج وتوصيات هذا المؤتمر العالمي لدعم وتعزيز قدرات الشباب حول العالم. وأضاف ، أنه على الشباب أن يتعلموا إدارة الاختلاف لصالح الدول وإعلامً السلام الاجتماعى، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أتاح تمكين الشباب المصرى وفتح آفاق التواصل معهم خلال السنوات الماضية مشيرا الي أن الشباب المصرى الذى أجاد فى إعداد وتنظيم والمداخلات التى تمت فى ورش العمل نموذج محترم يفتخر به كل مصرى. وأوضح، أن المنتدى ساهم في تعزيز الحوار من خلال مناقشة قضايا التنمية، وارسل رسالة سلام وازدهار من مصر للعالم، ويعد ايضا فرصة كبيرة لتعزيز الجهود المبذولة فى ملف السياحة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة انه اكد بالدليل القاطع ان مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار .



