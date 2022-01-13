عبدالرحيم علي يهنئ عبدالحميد كمال بالحصول على ماجستير العلوم السياسية بتقدير امتياز

الخميس 13/يناير/2022 - 12:59 م

هنأ الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “البوابة نيوز"، الكاتب والباحث والبرلماني السابق عبد الحميد كمال، بحصوله على درجة الماجستير فى العلوم السياسية بتقدير امتياز عن رسالته الأكاديمية تحت عنوان ”أثر الأبعاد السياسية والاجتماعية والإدارية فى اختيار المحافظين في مصر - دراسة حالة محافظة السويس (1960 - 2020)“.

نُوقشت الرسالة، بكلية السياسة والاقتصاد بالسويس والتي قدم خلالها الباحث عرضاً موجزا لرسالته التى تضمن لأربع فصول - الفصل الأول المحافظين فى مصر تضمن ”نشأة منصب المحافظ - الأوضاع القانونية للمحافظ فى مصر- مهام وسلطات المحافظ“.



أما الفصل الثاني الأبعاد الاجتماعية والسياسية للإدارة المحلية تضمن "التحليل المهني للمحافظين "1960 - 25 يناير 2011"- التحليل المهني للمحافظين "بعد 25 يناير – نهاية 2020"- المشكلات الراهنة السياسية والاجتماعية التي تواجه المحافظين".

والفصل الثالث التحديات التى تواجه المحافظين شمل "المحافظون بين الإدارة المركزية والمحلية - التحديات التنفيذية التى تواجه المحافظين - أداء المحافظين والرأي العام".

اما الفصل الرابع والاخير حالة محافظة السويس تضمن "البعد العام لمحافظة السويس - التطور الإداري لمحافظة السويس - محافظو السويس والتحديات التى تواجه المحافظة".



وبعد نقاش استمر 3 ساعات ونصف من الحوار والمناقشات الثرية العميقة برئاسة الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، باعتباره رئيسا للجنة المناقشة والحكم ومحكماً خارجياً والأستاذ الدكتور سيد أبو ضيف أحمد باعتباره المشرف على الرسالة والأستاذ الدكتور جمال سلامة علي عميد كلية السياسية والاقتصاد بالسويس محكماً داخليا والأستاذ مساعد دكتور نيبال عزالدين جميل مشرفا ومحكماً داخلياً، أعلن رئيس قسم العلوم السياسية الدكتور سيد أبو ضيف منح الباحث عبد الحميد كمال درجة الإمتياز فى مناقشة الرسالة.

جاء ذلك بحضور وزير الادارة المحلية السابق اللواء ابو بكر الجندي وحشد من اعضاء نواب الشعب والبرلمانيين المستشار محمد عتماني، د. سمير غطاس، د. جليلة عثمان، واللواء مصطفي كمال الدين حسين وحشد من ممثلي المجتمع المحلي بالسويس من رؤساء الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات والشخصيات العامة وبعض الدارسين والباحثين بالدراسات العليا بالكلية.



كما شارك المستشار د. أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب المصري بإرسال باقة من الورود للباحث والبرلماني عبد الحميد كمال خلال المناقشة البحثية لرسالة الماجستير تقديرا له.