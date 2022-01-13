إبداعات البوابة.. قصيدة "أجدني بين أيامي" للشاعرة حور عامر أحمد

الخميس 13/يناير/2022 - 10:39 ص

أحتاج لنسيانك جهدًا كبيرًا

أنغمس في أعمال المنزل

يذوب جلدي في المطبخ

يحترق قلبي على نار هادئة

مع الطعام الذي يطهى

أطوي جسدي تحت الوسادة

ليهدأ ويتلاشى فترةٍ

أطول من ساعات النوم

أوقات الراحة

ساعة الغداء في العمل

أوقات التسوق

والاندماج الكامل في اختيار الملابس

ومستحضرات التجميل بعناية

كلها أشياء تذهب سدى

أنسى أصابعي على آلة الكتابة

تحديدًا، فوق حروف اسمك

أدفن عيني بين السطور

في كتب كل مواضيعها

عن التخطي وسبل النجاة

النجاة منك

إلا أن تأتي ذكرى واحدة

لتمحو كل المحاولات

لأجدك تخرج منها ضاحكًا

بسخرية وانتصار

وأجدني أحملك في رأسي

وعيني،

وبين أيامي.