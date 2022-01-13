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الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ثقافة

إبداعات البوابة.. قصيدة "أجدني بين أيامي" للشاعرة حور عامر أحمد

الشاعرة حور عامر
الشاعرة حور عامر احمد
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أحتاج لنسيانك جهدًا كبيرًا
أنغمس في أعمال المنزل
يذوب جلدي في المطبخ 
يحترق قلبي على نار هادئة 
مع الطعام الذي يطهى
أطوي جسدي تحت الوسادة 
ليهدأ ويتلاشى فترةٍ 
أطول من ساعات النوم
أوقات الراحة
ساعة الغداء في العمل
أوقات التسوق 
والاندماج الكامل في اختيار الملابس 
ومستحضرات التجميل بعناية
كلها أشياء تذهب سدى
أنسى أصابعي على آلة الكتابة
تحديدًا، فوق حروف اسمك
أدفن عيني بين السطور
في كتب كل مواضيعها
عن التخطي وسبل النجاة
النجاة منك
إلا أن تأتي ذكرى واحدة 
لتمحو كل المحاولات 
لأجدك تخرج منها ضاحكًا
بسخرية وانتصار
وأجدني أحملك في رأسي
وعيني،
وبين أيامي.

إبداعات البوابة قصيدة اجدني بين ايامي الشاعرة حور عامر احمد