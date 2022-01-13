روايتان جديدتان للكاتب علاء السركى فى معرض الكتاب

الخميس 13/يناير/2022 - 08:35 ص

يستعد الكاتب علاء السركى للمشاركة في الدورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولى للكتاب بروايتين جديدتين. الرواية الاولى هى ترجمة تنشر لأول مرة باللغة العربية لرواية “أبناء هورين" للكاتب البريطانى الكبير جى ار تولكين مؤلف سلسلة الهوبيت وأمير الخواتم واللتين تم تحويلهما إلى سلسلة أفلام سينمائية ذائعة الصيت.

وتدور أحداث أبناء هورين حول الصراع الأبدى بين الخير والشر حيث يتحد الجان والبشر لآخر مرة لتحدى قوى الظلام الخبيثة فى عالم فانتازى تسوده الفوضى والعبث. أبناء هورين تصدر عن دار عين حورس للنشر والترجمة.

أما الرواية الثانية “سيري بيبوني” للكاتب علاء السركى والتى تصدر عن دار كاف للنشر والتوزيع فتدور فى اطار المغامرات لتتابع مهمة صحفية يقوم بها عبدالله الصحفى الشاب تتحول الى مغامرة كبيرة فى دولة لم يسمع عنها اى شيء من قبل وتقوده الاحداث لسر موغل فى القدم. فهل سينجح فى فك أسرار تلك الدولة المريبة؟ وما هى حكاية ذلك العقار الغامض؟ وكيف وصلت الأطلال الفرعونية الى عمق الأدغال الافريقية؟

الكاتب علاء السركي يعمل مخرجًا تلفزيونيا باتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو من مواليد 1971. تخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة وله مجموعة قصصية بعنوان <<واحد شارع الكراكون>> صدرت عام 2012 عن دار سبارك. كما قام بترجمة العديد من القصص عن اللغة الفرنسية والإنجليزية كان منها (غزاة المكسيك) و(دراكولا).

وفاز فى مسابقة لأدب الرعب من خلال القصة القصيرة "ميرا" التى نشرت فى مجموعة لأدب الرعب بعنوان "الهاربة من سالم" عن منصة دار كتبنا.