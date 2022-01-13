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الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 5362 إصابة جديدة و2499 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 5362 حالة إصابة مؤكدة، وتعافي 2499 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 218 حالة.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 593545 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 552057 حالة، فيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8899 حالة.

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