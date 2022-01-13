كورونا في ليبيا.. تسجيل 599 إصابة جديدة

الخميس 13/يناير/2022 - 03:41 ص

سجلت ليبيا 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز الوطني الليبي في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 359 ألفًا 69 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و5813 وفاة.