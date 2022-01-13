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الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في ليبيا.. تسجيل 599 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت ليبيا 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح المركز الوطني الليبي في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 359 ألفًا 69 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و5813 وفاة.

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