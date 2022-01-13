ads
الخميس 13 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الإمارات.. تسجيل 2616 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 793,314 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2,181 وفاة، مشيرة إلى شفاء 982 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء 755,670 حالة.

كورونا الامارات إصابات ‏ وفيات