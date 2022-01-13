كورونا في الإمارات.. تسجيل 2616 إصابة جديدة

الخميس 13/يناير/2022 - 06:23 ص

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 793,314 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2,181 وفاة، مشيرة إلى شفاء 982 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء 755,670 حالة.