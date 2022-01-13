كورونا في السودان.. تسجيل 248 إصابة جديدة

الخميس 13/يناير/2022 - 12:38 ص

سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم بارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 49,094 حالة، كما بلغ عدد المتعافين 39,681 حالة.