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الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السودان.. تسجيل 248 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم بارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 49,094 حالة، كما بلغ عدد المتعافين 39,681 حالة.

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