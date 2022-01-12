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الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محمد بلح يقود المصري أمام هويدي في كأس الرابطة

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أعلن معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة هويدي، على ملعب"ببرج العرب"، ضمن مباريات الجولة الأولي لمنافسات المجموعة الأولي بكأس رابطة الأندية المحترفة.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى:  عصام ثروت 
خط الدفاع: كريم العراقي وعمرو موسى واحمد علاء وأحمد شديد .
خط الوسط: وفريد شوقي وحسن علي و إسلام عطية ومحمد عنتر ومحمد جريندو 
خط الهجوم: محمد بلح.

وتضم المجموعة الأولى بجانب المصري كل من  فيوتشر، والشرقية للدخان، مصر المقاصة ، الاتحاد السكندري ، بيراميدز.
 

معين الشعبانى المصري البورسعيدي هويدي بكأس رابطة