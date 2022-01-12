خلال حضوره منتدى شباب العالم.. وزير الشباب يلتقى نظيره البحريني

الأربعاء 12/يناير/2022 - 02:00 م

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أيمن بن توفيق المؤيد، وزير شئون الشباب والرياضة بمملكة البحرين، وذلك على هامش حضوره منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المستقبلي في مجالات الشباب والرياضة في اطار العلاقات الثنائية العميقة التي تجمع البلدين .

وأكد الدكتور اشرف صبحي عمق العلاقات بين مصر والبحرين ، مبيناً توافق الرؤى بين الجانب المصري والبحريني في مجالات عدة والتي من ضمنها الشباب والرياضة .

وأعلن الدكتور اشرف صبحي البدء في تنسيق تشكيل مجلس شباب مصري بحرينى ثنائي لتعزيز التبادل بين البلدين ، وتوطيد روابط الإخوة والصداقة بين شباب مصر والبحرين.

وأشاد الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة بتجربة البحرين في بناء قدرات الشباب البحريني وتأهيله، مبيناً أنه اطلع على عدداً من مشروعات البحرين البارزة فى مجال الشباب البحرينى وكذلك معدلات ومؤشرات أداؤها ، وأهم ما يميز النموذج البحرينى والتطور الكبير فى آليات إدارة مجالات الشباب والرياضة في البحرين.

من جانبه ، اشار وزير شؤون الشباب والرياضة بمملكة البحرين الي التوجه الكثيف في مملكة البحرين نحو تمكين الشباب فى مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الاخضر ، وبناء قدرات الشباب ودعمه ليستطيع دعم الاقتصاد الوطني البحرينى من خلال الشركات الناشئة .

و أبدى رغبته في تبادل الخبرات بين العاملين فى مجالات الشباب والرياضة بين مصر و البحرين ، وكذلك ربط الشباب البحرينى بالشباب المصرى عن طريق المشروعات المشتركة وتبادل الوفود.