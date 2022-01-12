ممثلة فلسطين بمنتدى شباب العالم: مصر تمنحنا الفرصة دوما فهي صوت قضيتنا

الأربعاء 12/يناير/2022 - 11:02 ص

قالت نورهان المسارعي ممثلة فلسطين في المحاكاة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الدولي، إن تمثيل بلدها في هذا المجلس مسؤولية كبيرة، إذ كانت مطالبة بتوصيل رسالة بلدها خلال 180 ثانية فقط، مشيرةً إلى أن منتدى شباب العالم يمنح الفرصة للفلسطينيين للتعبير عن رأيهم.

وأضافت المسارعي خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «مصر تمنحنا الفرصة دوما، فهي صوت القضية الفلسطينية، وردود الأفعال من فلسطين كانت مرحبة وبخاصة أنني تطرقة إلى وضع كورونا في البلد، لأن وضع فلسطين استثنائي، فلدينا جائحتان، كورونا والاحتلال».

وتابعت ممثلة فلسطين في المحاكاة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الدولي، أن غزة تعيش أوضاعا كارثية، لكن الشيء المفرح هو مساندة مصر الدائمة للقضية الفلسطينية، إذ كانت من أوائل الدول التي ساعدت في تجاوز محنة الحرب الأخيرة.

وأشارت نورهان المسارعي، إلى أن البنية التحتية في غزة دُمرت تماما، وبالتالي فإنها في حاجة إلى إعادة إعمارها من جديد، وإعادة تأهيل نفسي للسكان: «ابنة خالتي وزوجها وولادها الأطفال الأربعة توفوا في القصف الأخير، والاحتلال لا يفرق بين مواطن عادي أو أي شخص آخر».

https://www.youtube.com/watch?v=O2-J3PspnVc