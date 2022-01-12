أحد شباب جنوب السودان: تصنيع مصر للقاحات كورونا نموذج يجب الاستفادة منه

الأربعاء 12/يناير/2022 - 10:51 ص

قال جون يوهانس مقوك، أحد شباب وفد جنوب السودان المشارك في منتدى شباب العالم وخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي للقادة الأفارقة، إنه شارك في ورشة تتحدث عن مرحلة ما بعد كورونا في قارة أفريقيا، كما تم التطرق إلى الأجندة المستدامة لقارة أفريقيا.

وأضاف مقوك، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الأجندة تناقش دور القارة الأفريقية في العالم خلال العقود الخمسة المقبلة مثل الأمن والسلم والتجارة الحرة، كما أثرت جائحة كورونا على قارة أفريقيا بصفة أوسع، وحتى الآن لم تحصل دولنا على عدد كبير من الجرعات».

وتابع أحد شباب وفد جنوب السودان المشارك في منتدى شباب العالم، أن تصنيع مصر للقاحات كورونا نموذج يمكن الاستفادة منه، مشددا على أهمية الوحدة الأفريقية وضرورة التنسيق والعمل على تصنيع لقاحات كورونا.

وأشار إلى أن بعض الدول تعاني من التغير المناخي مثل التسبب في السيول على غرار ما يحدث في بلاده، وأغلب المواطنين يعيشون في القرية، لأنها ليس لديها بنية تحتية قوية، وبالتالي يجب أن يكون العالم مهتما بمحاربة آثار التغيرات المناخية فيها.

https://www.youtube.com/watch?v=_0uEZpxfJDM