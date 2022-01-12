أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 4652 حالة إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي 2051 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 190 حالة.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 588183 حالة إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 549558 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 2 حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8897.
بوابة العرب
كورونا في السعودية.. تسجيل 4652 إصابة جديدة و2051 حالة شفاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 4652 حالة إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي 2051 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 190 حالة.
أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 4652 حالة إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي 2051 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 190 حالة.