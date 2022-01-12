كورونا في السعودية.. تسجيل 4652 إصابة جديدة و2051 حالة شفاء

الأربعاء 12/يناير/2022 - 12:49 ص

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 4652 حالة إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي 2051 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 190 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 588183 حالة إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 549558 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 2 حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8897.