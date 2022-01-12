كورونا في ليبيا.. تسجيل 487 إصابة جديدة

الأربعاء 12/يناير/2022 - 04:11 ص

سجلت ليبيا 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المركز الوطني الليبي في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 394 ألفًا 470 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و805 وفيات.