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الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السودان.. تسجيل 252 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية (252) إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد_19 و4 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 48,813 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 39,663 .

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