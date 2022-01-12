سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية (252) إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد_19 و4 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 48,813 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 39,663 .
بوابة العرب
كورونا في السودان.. تسجيل 252 إصابة جديدة
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سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية (252) إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد_19 و4 وفيات.
سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية (252) إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد_19 و4 وفيات.