كورونا في السودان.. تسجيل 252 إصابة جديدة

الأربعاء 12/يناير/2022 - 05:03 ص

سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية (252) إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد_19 و4 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 48,813 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 39,663 .