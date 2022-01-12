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الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 1029 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت موريتانيا 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وثلاث وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية اليوم في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 50702، فيما بلغ مجموع الوفيات 891.

سجلت موريتانيا 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وثلاث وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية