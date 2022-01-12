سجلت موريتانيا 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وثلاث وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية اليوم في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 50702، فيما بلغ مجموع الوفيات 891.
بوابة العرب
كورونا في موريتانيا.. تسجيل 1029 إصابة جديدة
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سجلت موريتانيا 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وثلاث وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت موريتانيا 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وثلاث وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.