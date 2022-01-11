محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ مستعدة لاستقبال السائحين طوال العام

الثلاثاء 11/يناير/2022 - 09:31 م

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ دائما جاهزة لاستقبال جميع السائحين في كل وقت، متابعًا: «شرم الشيخ متنفعش متبقاش جاهزة على طول لأنها يأتي لها سائحين من جميع انحاء العالم لزيارة المدينة».

وأضاف «فودة» خلال لقائه مع القناة الأولى المصرية، أن لديهم كل المعدات لمواجهة أي تغيرات طارئة في حالة الطقس، مشيرا إلى أن المحافظة مازالت تعمل حتى الآن تحسبا لأي ظرف طارئ.

وتابع محافظ جنوب سيناء: «تفاجأنا الأسبوع الماضي بسيل من الامطار الغزيرة، وأمطار أمس كانت بالنسبة لي رزاز واستطعنا السيطرة على السيول، والعمل مستمر رغم غياب رئيس المدينة بسبب ظروف مرضية».

وأشار إلى أن المحافظة مهتمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والمساحات الخضراء فضلا عن رفع درجات الاستعداد لخروج منتدى شباب العالم في أفضل صورة أمام العالم، والمحافظة لديها كافة الإمكانيات، موضحا أن هناك تنسيق مع وزارة البيئة للتطوير وتقليل الانبعاثات الضارة.

وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالاستعداد التام لقمة المناخ، هناك خطة لتوسعة الطرق وعمل ممشى سياحي لطريق السلام وحديقة مركزية ومدينة يخوت عالمية، وسيكون هناك منظومة أمنية على أعلى مستوى بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية.