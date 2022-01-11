بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر ونيجريا في كأس الأمم الأفريقية 2022

الثلاثاء 11/يناير/2022 - 03:42 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد نيجريا في إفتتاح مباريات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية المقامة في اكاميرون والتي تضم إلى جانب منتخب مصر ونيجريا منتخبي السودان وغينيا بيساو ويسعى المنتخب المصري للفوز في مباراة إفتتاح المجموعة على نسور نيجريا لأهمية المباراة التي تحسم بشكل كبير بطل المجموعة خاصة وأن منتخب الفراعنة يضم بين صفوفه نجم ليفربول وأحد أفضل لاعبي العالم حاليا محمد صلاح.

موعد مشاهدة مباراة مصر ضد نيجريا في كأس الأمم الأفريقية

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويقود منتخب مصر النجم العالمي محمد صلاح لحسم النقاط الثلاثة والفوز على منتخب نيجريا وعتمد كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخب الفراعنة في مباراة اليوم على لاعبيه المحترفين بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش المتألق في الدوري الألماني ومحمود حسن تريزيجية نجم أستون فيلا الإنجليزي ومحمد النني لاعب وسط أرسنال.

ويتكون تشكيل منتخب مصر في مواجهة نيجريا بمباراة اليوم في كأس الأمم الأفريقية في حراسة المرمى محمد الشناوي وفي خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح (أيمن أشرف)، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أكرم توفيق بينما خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، محمود حسن "تريزيجيه" ويقود خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر ضد نيجريا في كأس الأمم الأفريقية