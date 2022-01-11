كأس الأمم الأفريقية.. التعادل السلبي يسيطر على أول نصف ساعة من مباراة الجزائر وسيراليون

الثلاثاء 11/يناير/2022 - 03:42 م

سيطر التعادل السلبي على أول نصف ساعة من مباراة الجزائر ونظيره سيراليون، والتي تجمعها حاليا ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان محاربو الصحراء الأكثر خطورة على مرمى سيراليون طوال 30 دقيقة ولكن لم يتمكنوا من الوصول لشباك المنافس.

و أعلن جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، التشكيلة الأساسية المعنية بخوض مباراة الجولة الأولى من نهائيات كأس الأمم الأفريقية، اليوم الثلاثاء، أمام منتخب سيراليون.



وغاب عن التشكيلة نجم ميلان، إسماعيل بن ناصر، بسبب الإيقاف، ووسط الميدان راميز زروقي، بسبب شكوك حول إصابته بفيروس كورونا، شأنه شأن زميله آدم وناس، فيما غاب مهدي تاهرات، بسبب عدم جاهزيته من الناحية البدنية.

وشهدت التشكيلة تواجد، رامي بن سبعيني، مدافع بوروسيا مونشجلادباخ الألماني، بعد اندماجه أمس الإثنين، في التدريبات الجماعية.

وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:

حراسه المرمى :رايس وهاب مبولحي

خط الدفاع : يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، عبد القادر بدران.

خط الوسط: هاريس بلقبلة، سفيان فيغولي، ياسين براهيمي

خط الهجوم :يوسف بلايلي، رياض محرز، وإسلام سليماني.



ويلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة، التي تضم أيضا منتخبات سيراليون، وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية.