عمرو موسى: مصر تأخذ اليوم خطوات واثقة لبناء جمهورية جديدة

الثلاثاء 11/يناير/2022 - 03:21 م

استقبل نادي السيارات والرحلات المصري في مقره بالقاهرة عمرو موسى في ندوة حضرها عدد كبير من أعضاء النادي، لمناقشة الآراء والأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر والمنطقة خصوصاً في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.

وقال موسى خلال الندوة، إن مصر تحتاج مجهود وعقول شبابها، كما تحتاج إلى خبرة وتجربة نخبتها، وأن دور النخبة هو أن تتعاطى مع المستجدات والتطورات الحاصلة بكل موضوعية حتى تقدم الدعم اللازم للمسيرة المصرية التي تنطلق نحو المستقبل بخطى متسارعة.

وأضاف، أن دور النخبة يكمن في مدي تفاعلها مع مجريات الأمور في البلاد وتطوراتها، خاصة في ظل تضاؤل دور الأحزاب وقلة الشفافية فيما يتعلق بالمناقشات البرلمانية لمشروعات القوانين وغيرها من الأمور المتعلقة بالحياة المصرية، وكذلك قلة مراكز البحث، وضعف الرسالة الإعلامية المصرية ونقص الكفاءة المهنية وعدم تمكنها من تسويق الأفكار الجديدة.

وشدد على أن مصر تحتاج إلى مشروع وطني شامل في ضوء الإرث السلبي الناجم عن غياب عناصر عدة من الحكم الرشيد لما يقرب من سبعين عاماً ابتداء من أواخر العصر الملكي إلى نهاية الرئاسة الإخوانية، هذا المشروع الوطني يجب أن يكون عنوانه الدولة أو الجمهورية الجديدة كما ذكر الرئيس السيسي.

وأكد موسى في كلمته أيضاً أن الجمهورية الجديدة كعنوان للمشروع الوطني الشامل تتطلب تفاعلا بين الدولة والمجتمع بنخبته ومختلف أركانه، فتعبر الدولة عن شمولية المشروع للبشر والحجر بكل ما يعنيه ذلك من برامج وتفاصيل، الأمر الذي يتيح درجة مسئولة من الشفافية حتي يؤيد المجتمع هذه المبادرة المهمة عن فهم ووعي يقوم على تقدير وطني سليم بما في ذلك النقد البناء.

وقال موسى، إنه يرى أن مصر تأخذ اليوم خطوات واثقة لبناء جمهورية جديدة تختلف كل الاختلاف عن إرثها الثقيل، وأن المشروع الوطني الذي عنوانه الدولة أو الجمهورية الجديدة يجب أن يكون شاملاً أولاً وأن يكون أيضاً قوياً ليواجه الجنوح المعروف للبيروقراطية المصرية لأن تعوق محاولات التغيير وبرامج التطوير وتحقيق تقدم البلاد.

وختم موسى حديثه عن الموقف الداخلي في مصر مؤكداً أن دور النخبة هو دعم سياسة التغيير والإعداد للمستقبل من خلال الآراء الرصينة والفكر الجديد حتى تقوم الدولة على أسس ثابتة وقدرات عصرية تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين في أدواتها وسياساتها وبرامجها وكذلك في عقلها وفكرها وروحها.