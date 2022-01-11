رحاب العاييشي: سعيدة بإلقاء كلمة أمام الرئيس في منتدى شباب العالم

الثلاثاء 11/يناير/2022 - 10:00 ص

أعربت رحاب العاييشي إحدى المتحدثات في الحفل الافتتاحي للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، عن سعادتها بالمشاركة، وإلقائها كلمة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحةً: «سعيدة أنني وقفت على المسرح وحكيت عن تجربتي الشخصية في النسخة السابقة من المنتدى».

وأضافت "رحاب" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "متشوقة لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بعالم ما بعد الجائحة وكيفية التأقلم مع الحياة الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة التحول الرقمي ومدى ارتباطه بتأثيرات تداعيات كورونا، والتغيرات المناخية وأضرارها على العالم وكيفية الحد منها ودور كل شخص في المساعدة على حماية البيئة".

وأتمت: "أوجه رسالة لكل شباب العالم من بلدي تونس، علينا أن نتحلى بالإصرار والعزيمة وأن نتمسك بأحلامنا، أنا وصلت هنا إلى منتدى شباب العالم ويمكنني إحداث تغييرات كبيرة من خلال منتدى شباب العالم".

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين، وتستمر حتى 13 يناير الجارى.

ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا لفتح آفاق الحوار مجددًا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كافة المستويات.

كما أصبح المنتدى منصة حوار شبابية عالمية أكدت أن مصر نقطة تلاقي الحضارات من أجل الإنسانية ومنارة السلام والأمن وحاضنة لجميع الثقافات، كما جاءت هذه النسخة لتؤكد قدرة الدولة المصرية على تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم. وتزينت مدينة شرم الشيخ لتصبح في أبهى صورها لاستضافة النسخة الرابعة، حيث أنهت إدارة المنتدى كافة الاستعدادات والأمور التنظيمية الخاصة وزين شعار لوجو المنتدى شوارع المدينة وطائرات مصر للطيران التي تنقل الوفود المشاركة في المنتدى من جميع أنحاء العالم.