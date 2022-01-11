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الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 4778 إصابة جديدة و893 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 4778 حالة إصابة مؤكدة وتعافي 893 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 154.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 583531 حالة، وعدد حالات التعافي (547507)، وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8895.

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