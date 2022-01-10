بالصور.. "محلية الزينية" بالأقصر تسلم قطعة أرض لبناء مكتب بريد بالصيادين

الإثنين 10/يناير/2022 - 10:35 م

سلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر برئاسة العقيد أحمد الهواري، اليوم الاثنين، قطعة أرض أملاك دولة بمساحة واحد قيراط إلى الهيئة القومية للبريد لبناء مكتب بريد بمنطقة الصيادين داخل نطاق المركز.

وقام بتسليم قطعة الأرض لهيئة البريد، كلا من يوسف جلال نائب رئيس مركز الزينية وحنان محمد يوسف سكرتير عام المركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتقديم أفضل الخدمات الحكومية بما يحقق رضاء المواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بالتنسيق مع رئاسة المركز بتسوية شارع العصارة ورفع التراكمات من الشارع، وكذلك تسوية وتمهيد مداخل القرية ورفع جميع مخلفات القمامة بالسحارة، وتمهيد طريق الأقصر - العشي من محطة الرفع الرئيسية بالزينية بحري حتى مركز شباب الزينية بحري، من ناتج حفر الصرف الصحي، وتم تركيب عدد ٢ عامود كهرباء إحلال وتجديد إمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية وذلك بالتنسيق مع هندسة كهرباء الزينية.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بتنفيذ حملة نظافة داخل المدينة، أسفرت عن رفع 7 طن من التراكمات والمخلفات من الطرق كما التنسيق مع الأهالي لتنفيذ أعمال إزالة للعشوائيات على طريق شق الساقية وتوسيع الشارع وتمهيده للرصف بمسافة نصف كيلو، كما قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي برفع التراكمات والمخلفات في شارع أبو طربوش والشارع العام، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المركز والمدن بتكثيف المرور الدائم على منظومة النظافة والتجميل بالمركز والقرى.

تسليم قطعة الأرض (1)

تسليم قطعة الأرض (2)

تسليم قطعة الأرض (3)

تسليم قطعة الأرض (4)

تسليم قطعة الأرض (5)

تسليم قطعة الأرض (6)

تمهيد الشارع (1)

تمهيد الشارع (2)

تمهيد الشارع (3)

تمهيد الشارع (4)

تمهيد الشارع (5)

تمهيد الشارع (6)

تمهيد الشارع (7)

تمهيد الشارع (8)