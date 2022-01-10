بالصور.. مدرسة تكرم رئيس مدينة الأقصر تقديرا لجهوده في دعم العملية التعليمية

الإثنين 10/يناير/2022 - 09:56 م

استقبل العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وفد من إدارة مدرسة القباحي الغربي، حيث قام محمود عبده سيد مدير المدرسة، بإهداء درع وشهادة شكر وتقدير لرئيس مدينة الأقصر، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة ودوره الفعال في دعم العملية التعليمية.

وأعرب الوفد، عن شكره لرئيس المدينة على تعاونه الفعال مع المدرسة والمنظومة التعليمية بصفة عامة داخل المدينة، وتلبية كافة متطلباتها والمشاركة الفعالة في كافة الفعاليات التعليمية.

ومن جانبه، أشار العميد طارق لطفي، إلى اعتزازه بذلك التكريم، لافتاً أنه سيظل داعما للمنظومة التعليمية ومستمراً في العمل بإخلاص لكل ما يحقق تقدم الوطن وازدهاره.

وكان العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، قد شهد مطلع الأسبوع فعاليات اليوم الرياضي بمدرسة القباحي الغربي الابتدائية بحي شرق، والذي تضمن برنامج لبعض العروض العسكرية والكشفية لانطلاق بطولة دوري المدرسة، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر وحسام العمدة رئيس حي شرق، ليشهد ولفيف من القيادات التعليمية ورجال الدين المسيحي والأزهر الشريف بالأقصر، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات.

وأعلن رئيس المدينة، دعمه الكامل لجميع الأنشطة والفعاليات، لتشجيع الطلاب على تنمية قدراتهم الجسدية ومعلوماتهم العلمية والمعلومات العامة مؤكداً حرصه على المشاركة في مثل هذه الفعاليات مشيراً إلى أن الرياضة تعد عاملاً أساسياً في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب.

التكريم (1)

التكريم (2)

التكريم (3)

التكريم (4)

اليوم الرياضي (1)

اليوم الرياضي (2)

اليوم الرياضي (3)

اليوم الرياضي (4)