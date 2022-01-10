برلماني بالأقصر يشيد بجهود الرئيس السيسي في مجال دعم وتمكين الشباب

الإثنين 10/يناير/2022 - 09:56 م

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، أن منتدى شباب العالم يعد أكبر فرصة لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات بين شباب مصر وأقرانهم من شباب العالم، بجانب إشراك الشباب في مناقشة مختلف القضايا الراهنة ووضع المقترحات المختلفة بشأن تحقيق مستقبل أفضل لمصر الغالية.

كما أشاد إدريس، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال دعم وتمكين الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم في صنع مستقبل أفضل للوطن.

ويشارك النائب أحمد إدريس، في منتدى شباب العالم الذي انطلق في مدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ممثلا لمحافظة الأقصر منذ انطلاق أولى دورات المنتدى وحتى دورته الحالية التي تستضيفها حاليا مدينة شرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة.