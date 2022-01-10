نتيجة مسابقة أوائل الطلبة بالشرقية

الإثنين 10/يناير/2022 - 05:36 م

أعلنت اليوم الاثنين، النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلبة على مستوى محافظة الشرقية والتى تجرى بالتعاون بين أحد الأحزاب ووزارة التربية والتعليم على مستوى محافظات الجمهورية.

وفاز فريق طالبات إدارة القنايات التعليمية (المرحلة الاعدادية) بالمركز الرابع علي مستوى جميع ادارات محافظة الشرقيه بالكامل (20 ادارة تعليمية) حيث فاز بالثلاثة مراكز الاولى على الترتيب العاشر، ابوحماد، منيا القمح.

كان رمضان عبد الحميد وكيل اول وزارة التعليم بالشرقية قد قسم مديرية التعليم بالمحافظة الى 8 قطاعات رئيسية للتسابق فيما بينها ، خمسة قطاعات تضم كلا منها (ادارتين تعليميتين) وقطاعين يضما كل منهما (ثلاثة ادارات تعليمية) بالاضافة الى قطاع شرق الذى ضم 4 ادارات تعليمية بالكامل و هى ( شرق الزقازيق /غرب الزقازيق /القنايات /ههيا) كما كلف الموجهين العموم بالمديرية بإعداد اسئلة التسابق بين الادارات التعليميه بالمراحل الثلاث

وكانت ادارة القنايات التعليمية قد فازت فى (المرحلة الاعدادية) فى الدور الاول للتسابق بالمركز الاول على مستوى القطاع الخامس كله (الاثنين الماضى) كما فازت اليوم 10 يناير 2022 فى الدور الثانى( قبل النهائى) بالمركز الاول على مستوى مجموعتها ، وهو الدور الذى ضم 8 ادارات تعليمية فائزة كل منها على مستوى قطاعه حيث

مثل ادارة القنايات التعليمية فريق طلبه مدرسة الشهيد طارق سامح مباشر الاعدادية للبنات وهو الفريق الفائز سابقا فى التصفيات الاولى على مستوى ادارته التعليمية والذى تم تصعيده كممثل للادارة بالمرحلة الاعدادية

قام بتجهيز الفريق للتسابق مدير عام الإدارة التعليمية إبراهيم الأحمدي ووجدي مهدي وكيل الإدارة و محمد العسيلي مدير المرحلة الاعدادية بالادارة وراقى عدايل مدير ادارة مدرسة الشهيد طارق سامح مباشر الاعدادية بنات بالاضافة الى مجموعة من موجهي الإدارة التعليمية فى المواد المختلفة،

وأكد "ابراهيم الاحمدى" مدير عام ادارة القنايات التعليمية على خالص تقديره لرمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية و محمد رمضان غريب مدير عام التعليم بالمديرية والدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية على المبادرة والرعاية والتنسيق والتنظيم الرائع بين قيادات المديرية والحزب

وأضاف الاحمدى أن فوز ادارة القنايات التعليمية جاء نتيجه مشوار طويل وتنافس وتسابق نشط وشيق بين مدارس الادارة ومجهود كبير وتنظيم تم داخل الادارة التعليمية على مدار اكثر من شهرين كاملين فى جميع المدارس حتى وصلنا للفريق الذي يمثل ادارة القنايات كاملة على مستوى المحافظة، وهو فريق مدرسة الشهيد طارق سامح مباشر الاعدادية بنات

كما تم اعداد جيد للفريق من خلال فريق من الموجهين والاساتذة المتخصصين من مشرفى المواد بمدرسة الشهيد طارق سامح مباشر الاعدادية بنات

وتم تكريم كبير لتكريم للفرق الفائزة ، كما تكرم مديرية التربية والتعليم بالشرقية الفائزين ، بالاضافة الى تكريم مدير ادارة القنايات لاعضاء الفريق الذى مثل ادارة القنايات ، وتكريم مدير مدرسة الشهيد طارق سامح مباشر للفريق ايضا