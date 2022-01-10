بث مباشر.. مشاهدة مباراة المغرب وغانا في كأس الأمم الأفريقية 2022

الإثنين 10/يناير/2022 - 04:12 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب المغرب ضد منتخب غانا في إفتتاح مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 والمقامه في الكاميرون وتضم المجموعة إلى جوار منتخب المغرب وغانا طرفي مباراة اليوم منتخبي الجابون وجزر القمر وتنطلق المباراة مساء اليوم الإثنين.

موعد مشاهدة مباراة المغرب ضد غانا في كأس الأمم الأفريقية

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ويسعى منتخب المغرب في مباراة اليوم ضد غانا لتخطي العقبة الأكبر في المجموعة حيث تحدد مباراة اليوم بشكل كبير شكل صدارة المجموعة الثالثة نظرا لأن ترشيحات الصعود من هذه المجموعة تصب في صالح المغرب وغانا.

ويغيب عن منتخب المغرب في مباراة اليوم ضد غانا نجم الدفاع بدر بانون لاعب النادي الأهلي بالإضافة لبريان مايي، أيمن برقوق وأيوب الكعبي ويضم منتخب المغرب كتيبة محترفين كبيرة في مواجهة البلاك ستار اليوم.