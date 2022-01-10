انتظام سير عمل الامتحانات بجامعة جنوب الوادي

الإثنين 10/يناير/2022 - 03:30 م



أكد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021/2022 م مشيراً إلى حرص الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان قبل بدء الامتحانات وقال رئيس الجامعة انه تم التنبيه على أستاذ كل مادة بالتواجد داخل اللجنة للرد على أى استفسارات من جانب الطلاب، ولفت إلى أن أعمال التصحيح تبدأ فور انتهاء امتحان كل مادة تمهيداً لإعلان النتائج عقب انتهاء الامتحانات مباشرة .

من جانبه قام الدكتور بدوى شحات نائب رئيس لجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية للاطمئنان على سير الامتحانات بكليات التجارة والصيدلة والعلاج الطبيعى حيث ادى الامتحان 2938 طالب وطالبه بالفرقة الثالثة بكلية التجارة في الوقت الذى ادى فيه طلاب الفرقة الاولى بكلية التجارة وعددهم 3206 ، كما ادى الامتحان بكلية الصيدلة في الفترة الصباحية طلاب الفرقة الثالثة فارمادى والفرقة الرابعة اكلينك وعددهم 165 طالب وطالبة وفى الفترة المسائية ادى طلاب الفرقة الثانية والثالثة فارمادى والفرقة الثالثة والرابعة عام وعددهم 461 طالب وطالبة .. في حين ادى طلاب الفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي وعددهم 412 طالب و الفرقة الرابعة وعددهم 192 طالب

شهد الجولة التفقدية الدكتور اشرف ابو الوفا عميد كلية الصيدلة و الدكتور حسين عبد الباسط عميد كلية التجارة و الدكتور محمود الشاذلي القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي ووكلاء الكليات .